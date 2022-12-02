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EDİRNE (AA) - MHP İpsala İlçe Başkanı Mehmet Özçiftçi, vatandaşları evinde ziyaret etti.

MHP İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Komşum nasılsın ?" temalı ev ziyaretleri yapılıyor.

Bu kapsamda, Özçiftçi, Köprü Mahallesi'nde yaşayan Göksel Taş, Bahriye Pekmezci ve Süleyman Tunca'yı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerin devam edeceğini belirten Özçiftçi, "İnanıyoruz ki 2023 Haziran ayında zafer Hakk'a inananların ve haklıların olacaktır." ifadelerini kullandı.

- Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Vali Kırbıyık ile ilçenin gelişimi için devam eden projeleri görüştüklerini belirtti.

Altyapıdan istihdam ve turizme, eğitimden sağlığa, toplu konut ve su rezervlerinin durumu ve atılması gereken adımlara kadar birçok konuda istişarelerde bulunduklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'ımızın hem bugünü hem de yarınlarını daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz. Göreve geldiği günden bugüne hem Edirne'mizin hem de Keşan'ımızın gelişimi için canla başla çalışan Valimiz Kürşat Kırbıyık ile ilçemizdeki projeler ve yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İlçemizin kalkınması için valimizden sürekli tam destek alıyoruz. Şehrimize destekleri ve samimi ilgisi nedeniyle Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz."

- TÜ öğretim üyeleri Paris'te konferansa katıldı

Trakya Üniversitesi UNESCO Eğitimde Kalite ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü'nden Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demiröz ve Öğretim Görevlisi Dr. Emine Demiröz, Paris'te düzenlenen "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek için Bilginin Dönüşümü Konferansı"na katıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi bünyesinde kurulan ve kendi çalışma alanında dünyada üçüncü, Türkiye'de ise ilk ve tek olma özelliği taşıyan UNESCO Eğitimde Kalite ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, TÜ öğretim üyeleri, UNESCO Kürsülerinin 30. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla UNESCO Fransa Milli Komitesi organizasyonunda, Paris/UNESCO Genel Merkezi’nde düzenlenen Adil ve Sürdürülebilir Gelecek İçin Bilginin Dönüşümü Konferansı'na katıldı.

Konferansta son otuz yılda UNITWIN Ağları ve UNESCO Kürsüleri aracılığı ile elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve gelecekteki karmaşık zorluklarla yüzleşmek için gereken disiplinler arası diyalogları ve sektörler arası seferberliği ilerletecek önemli konular üzerinde tartışmalar yapıldı.





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