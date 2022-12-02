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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Edirne'de 6'lı Masa'yı eleştirdi:

AA

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Edirne'de 6'lı Masa'yı eleştirdi:

EDİRNE (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "6'lı Masa'nın çözüm falan ürettikleri yok, milleti oyalıyorlar, kendilerine güvenleri yok, proje üretmiyorlar, iş olsun diye zamanı geçiriyorlar, doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar." dedi.

İnce, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının ülkelerine gönderilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir an önce görüşmesi gerektiğini ifade ederek "Görüşme demiyoruz, bir an önce görüş. İlk kez söylüyorum ben Esed'e mektup yazdım. Görüşmedi benimle, görüşse söyleyecektim bunları." diye konuştu.

6'lı Masa'nın son zamanlarda ilginç şeyler açıklamaya başladığını ve bunları şaşkınlıkla izlediğini belirten İnce, şunları söyledi:

"Eşgüdüm kurulu oluşturacaklarmış, 6 genel başkandan oluşan, bu eşgüdüm kurulu cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Ya siz böyle bir adam bulabilir misiniz? Aday yapacaklar, o aday 50+1 alacak, cumhurbaşkanı seçilecek, bu kişi sonra dönecek 6'lı Masa'ya 'Arkadaşlar ben yönetemem, siz bana bir akıl verin, ben de yöneteyim.' diyecek. Siz o kadar güçlü adamsanız biriniz aday olun, kazanın. Demek ki siz kendinize güvenemiyorsunuz, 'Kazanamam.' diyorsunuz, o kişi sizi neden dinlesin, sizin emir eriniz mi, yaveriniz mi? Bir kişiyi buldular aday yaptılar, sonra o kişinin kafası basmayacak, 6'lı Masa buna talimat verecek 'Haydi cumhurbaşkanı, şöyle yap, böyle yap.' Böyle bir şey olamaz. Peki 6'lı Masa'da oturanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa cumhurbaşkanı, yardımcılarından mı talimat alacak, 6'lı Masa'da oturanlar milletvekili olacaksa cumhurbaşkanı, yasamanın üyesi olan milletvekilinden talimat alır mı? 6'lı Masa'nın çözüm falan ürettikleri yok, milleti oyalıyorlar, kendilerine güvenleri yok, proje üretmiyorlar, iş olsun diye zamanı geçiriyorlar, doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar."

"En büyük Erdoğancı 6'lı Masa'nın açıklamaları, en büyük Erdoğancılar onlardır" diyen İnce, vatandaşların partilerini desteklemelerini istedi.

Eski partisi CHP'yle, CHP'nin ilkeleriyle ve teşkilatlarıyla bir problemi olmadığını ancak CHP'nin yönetimiyle problemi olduğunu dile getiren İnce, "Problemim tepedeki yöneticilerle... Son yıllarda şirazeden çıktı, rayından çıktı." dedi.

Bir basın mensubunun "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu" yönündeki sorusuna İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil ya çok var yani, CHP çizgisinde olmayıp orada danışmanlık yapan o kadar çok var ki, CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir." yanıtını verdi.

İnce, toplantının sonunda partisine katılanlara rozet taktı, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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