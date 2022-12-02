Bulgaristan sınırında donarak ölen göçmenin hipotermi geçiren kardeşinin tedavisi sürüyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Bulgaristan sınırında hipotermi geçirmiş halde bulunan Irak uyruklu düzensiz göçmenin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyü yakınlarında askeri yasak bölgede dün güvenlik güçlerince Irak uyruklu Bereket El Cabir'in cesedi bulunmuş, kardeşi Ali El Cabir de hipotermi geçirmiş halde hastaneye kaldırılmıştı.

Ali El Cabir'in Sultan 1. Murat Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan Bereket El Cabir'in ise otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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