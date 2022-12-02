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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

AA

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, engelli bireylerin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli vatandaşların spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade eden İba, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve bundan sonrada olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamın Türk milletinin birliği ile inşa edileceğini belirten İba, mesajında şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Engelli olmak asla bir kusur değildir. Unutulmamalı ki her insan bir gün engelli olma potansiyeline sahiptir. Asıl engel onları eksik gören kalplerdedir. Bu bilinci tüm topluma yaymak konusunda gayret göstermeye devam ediyoruz.

Yaşamın her alanında engelli bireylere daha çok hassasiyet ve özen gösterilmesi gerekiyor. Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan hareket eder ve kendimizi onların yerine koyarak empati yaparsak aslında ne kadar zor bir yaşam sürdürdüklerini anlayabiliriz."

- "Bizler adil ve demokratik bir Türkiye için daha çok çalışacağız."

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Pekcanlı mesajında, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kuruldukları günden bu güne kurucuları ve önderleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” sözüne uygun hareket ettiklerini vurguladı.

Her zaman haksızlığa uğrayanların, yoksulların, işsizlerin ve engellilerin yanında olduklarını aktaran Pekcanlı, eşit, adil ve demokratik bir Türkiye için çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini belirtti.

Engellilerin bazı sorunlar yaşadıklarını, sağlık ,eğitim, erişebilirlik ve istihdamın bu sorunların başında geldiğini savunan Pekcanlı, "Bizler adil ve demokratik bir Türkiye için daha çok çalışacağız. Başta engelliler olmak üzere tüm yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü birinci önceliğimizdir. Yalnız değilsiniz sizlerde bizleri yalnız bırakmayın birlikte başaralım." ifadelerini kullandı.

- "Engelli kardeşlerimi dua ve muhabbetle selamlıyorum"

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tercan mesajında, engelli vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan toplumsal hayat içerisinde yer almalarının önemine değindi.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak ortamın mutlaka sağlanması gerektiğini ifade eden Tercan, mesajında şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu samimi niyet ve düşüncelerimizden asla ödün vermeyecek, her şart altında engelli kardeşlerimizin sözcülüğünü yapmaya ve onların problemlerini kökünden bitirmek için her desteği vermeye devam edecektir. İnsanlığımızda, maneviyatımızda, millet ve vatan sevgimizde doğruya ve hakka bağımlılığımızda herhangi bir engel olmadıktan sonra, diğer tüm pürüzleri, müşkülleri Allah'ın izniyle etkisiz hale getireceğimize gönülden inanıyorum.

Ülkemizin her yerinde engelli kardeşlerimizin dertlerinin, sıkıntılarının sona ermesi, hayata güler yüzle bakmalarını, umutlarının yeşermesini en kalbi duygularla diliyorum. Engelli kardeşlerimi dua ve muhabbetle selamlıyorum."

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