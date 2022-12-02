Edirne'de UYUMA programı tanıtıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Vali H. Kürşat Kırbıyık'ın da katılımıyla Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) programının tanıtımı yapıldı.

Vali Kırbıyık, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir kafede STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkati çeken Kırbıyık, bu mücadeleye sadece kurumların değil herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.

"İnsanların uyuşturucuyu helal yoldan temin etmesi mümkün değil." diyen Vali Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Bu sebeple ya gaspa ya hırsızlığa bulaşıyorlar. Bununla birlikte kendi sağlığını, kendi geleceğini tamamen riske atıyor. Aileler de bundan son derece olumsuz etkileniyor. Çocuklarımızı tekrar toplumsal hayata kazandırabilmemiz neredeyse imkansız hale geliyor. Bizim en önemli fonksiyonumuzun önleyicilik olması lazım. Bu konuda da hep birlikte gayret göstereceğiz. İlin valisi olarak biz elimizden geleni yapacağız. İlgili kurumlarımızın yetkilileri burada, onlar ellerini taşın altına koyacak. Ama bu sadece kamunun yapacağı bir iş değil. Vatandaşlarımızın da mahalledeki büyüklerinizin de kanaat önderlerimizin de bu işe destek vermesi çok önemli. Ne kadar gencimizin evladımızın hayatını etkileyebilirsek, ne kadar kişinin hayatını bu illetten uzak tutabilirsek kendimizi o kadar başarılı sayacağımız bir süreçtir."

Toplantıda, emniyet müdürlüğü yetkilileri tarafından uyuşturucuyla mücadele, verilen hizmetler ve destekler konusunda bilgiler aktarıldı. Ardından Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonunu programı tanıtıldı.

Hep birlikte UYUMA aplikasyonunu telefonlarına indiren vatandaşlar programı kullanmaya başladı.













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