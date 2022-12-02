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EDİRNE (AA) - Edirne'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen program Faika Erkut Özel Daha Eğitim İlkokulu ritim grubu öğrencilerinin gösterisiyle başladı.

Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin zeybek gösterisiyle devam eden etkinlikte, Vali H.Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Müzekka Bayrak engelli öğrencilerin yaptığı el emeği ürün ve resimlerden oluşan serginin açılışını yaptı.

Kırbıyık ve Bayrak açılışın ardından öğrencilerin aileleriyle birlikte sergiyi gezdi.

- TÜ'de kardiyologlara eğitim verildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı yenilikçi yaklaşımlarla tedavi süreçlerinin yanı sıra bölge hekimleri için eğitimler de düzenliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen programda, Tıp Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gökay Taylan ve İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Osman Pirhan tarafından İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'den katılan kardiyologlara eğitim verildi.

Taylan, kardiyoloji kliniğinde aritmi ve ablasyon tedavilerinin son 2 yılda artarak ve yüksek başarı ile devam ettiğini belirtti.









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