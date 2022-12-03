Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ş.D'nin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 11,15 gram bonzai, bir miktar sentetik ecza, 2 hassas terazi, kilitli poşet ve rulo folyo kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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