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Edirne Valisi Kırbıyık'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

AA

Edirne Valisi Kırbıyık'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırbıyık, mesajında, engelli vatandaşların önlerindeki sosyal ve fiziki engeller kaldırıldığında, kendilerine güvenilip fırsat verildiğinde, sanattan spora, girişimcilikten üretime kadar her alanda gurur verici başarılara imza attıklarını belirtti.

Dünya şampiyonu milli tekvandocu Ayşe Dudu Karatay, halterde dünya şampiyonu Nazmiye Muratlı, Edirne'de yetişen paralimpik görme engelli judocu Ecem Taşın Çavdar, yüzmede başarılar kazanan Özge Üstün ve daha nice başarılı sporcu ve sanatçının olduğunu aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bugün hayallerinin peşinden koşmuş ve başarıyı yakalamış birçok insanımız var. Aşık Veysel, dünyayı gönlünün güzelliği ile gördü, türküler söyledi. Ampute Milli Futbol Takımımız dünya şampiyonu olarak bir milleti gururlandırdı. Cemil Meriç dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji başta olmak üzere, sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapıp yazılar kaleme aldı. Bu ve benzeri birçok yaşam hikayesi, engellerin sadece zihinlerden ibaret olduğunu gözler önüne seriyor. Bu durum göstermektedir ki, asıl engellilik herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek, onu aşmak için mücadele etmemektir. Bizi biz yapan, kolumuz, gözümüz, kulağımız değil kalbimizdir.

Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz."

Devletin bütün imkanlarıyla engellilerin yanında olduğunu belirten Kırbıyık, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olması dileğiyle, her durum ve şartta mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan engelli vatandaşlarımıza ve fedakar ailelerine sağlık, mutluluk temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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