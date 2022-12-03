Eline bandajla bağladığı raketiyle masa tenisinde zirveyi hedefliyor

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EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Masa tenisi hobisini geliştirip profesyonelliğe geçmek için eğitim almaya başlayan ve katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olmayı başaran bedensel engelli sporcu Sadettin Yaman, uluslararası turnuvalarda ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istiyor.

Edirne'de yaşayan Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Sadettin, hedeflerine ulaşmak için azimle çalışıyor.

Elleri ve ayaklarında doğuştan bedensel engeli bulunan Sadettin, bandajla sol eline sabitlediği raketiyle masa tenisi oynuyor.

Edirne Spor Salonu'nda antrenörü Alaattin Teymur eşliğinde yaklaşık bir yıldır antrenman yapan engelli sporcu, yıl içinde katıldığı Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda çiftlerde üçüncü olmayı başardı.





- "Olimpiyatlarda ülkem adına yarışmak istiyorum"

Sadettin Yaman, AA muhabirine, masa tenisiyle küçük yaşlarda tanıştığını söyledi.

Lise yıllarında beden eğitimi derslerinde hobi amaçlı masa tenisi oynamaya devam ettiğini belirten Sadettin, "Bu süreçte herhangi bir profesyonel eğitim almadım. Üniversitedeki hocamla sohbetim esnasında masa tenisi oynama isteğimi belirtmiştim. Onun yönlendirmesiyle buraya geldim ve Alaattin hocamla çalışmaya başladım." dedi.

Sadettin, profesyonel olarak eğitim almaya başladıktan kısa bir süre sonra katıldığı şampiyonada Türkiye üçüncüsü olma başarısı elde ettiğini ve bu durumun motivasyonunu arttırdığını ifade etti.

Genç sporcu, elleri ve ayaklarında olan bedensel engelin kendisi için bir eksiklik olmadığını vurguladı.

Spor ve eğitimle engelleri aştığını dile getiren Sadettin, "Ellerimde ve ayaklarımda doğuştan engel var. Yüzde 83 engelim var. Bedensel engelimin bana bir etkisi yok. Hayatımı kendi başıma idame ettiriyorum. Arkadaşımla birlikte öğrenci evinde kalıyorum." diye konuştu.

Sadettin, bedensel engelli sporcuların azimle çalışarak toplum genelinde farkındalık oluşturmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu işe başlarken en iyiyi hedefledim. Bir sonraki Türkiye şampiyonasında derece elde edip milli formayı giymek istiyorum. Hedefim önce milli olmak. Basamakları tek tek çıkarak, Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılmak ve olimpiyatlarda ülkem adına yarışmak istiyorum. Bu esnada okulumu bitirip, beden eğitimi öğretmenliği yapmak istiyorum."





- Antrenör Teymur: "İnsanlara istediklerinde neleri başarabileceklerini gösteriyor"

Antrenör Alaattin Teymur ise Sadettin Yaman'ın gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Sadettin Yaman'ın ilk antrenmandan bugüne büyük gelişme kaydettiğini anlatan Teymur, "Düzgün bir eğitimle iyi bir seviyeye geldi. 6-7 aylık bir çalışmayla Türkiye Şampiyonası'nda çiftlerde üçüncü oldu. Kendisiyle çalışmalarımız devam ediyor. Hayat enerjisi çok yüksek, insanlara istediklerinde neleri başarabileceklerini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.













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