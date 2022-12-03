Eline bandajla bağladığı raketiyle masa tenisinde zirveyi hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eline bandajla bağladığı raketiyle masa tenisinde zirveyi hedefliyor

AA

Eline bandajla bağladığı raketiyle masa tenisinde zirveyi hedefliyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Masa tenisi hobisini geliştirip profesyonelliğe geçmek için eğitim almaya başlayan ve katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olmayı başaran bedensel engelli sporcu Sadettin Yaman, uluslararası turnuvalarda ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istiyor.

Edirne'de yaşayan Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Sadettin, hedeflerine ulaşmak için azimle çalışıyor.

Elleri ve ayaklarında doğuştan bedensel engeli bulunan Sadettin, bandajla sol eline sabitlediği raketiyle masa tenisi oynuyor.

Edirne Spor Salonu'nda antrenörü Alaattin Teymur eşliğinde yaklaşık bir yıldır antrenman yapan engelli sporcu, yıl içinde katıldığı Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda çiftlerde üçüncü olmayı başardı.


- "Olimpiyatlarda ülkem adına yarışmak istiyorum"

Sadettin Yaman, AA muhabirine, masa tenisiyle küçük yaşlarda tanıştığını söyledi.

Lise yıllarında beden eğitimi derslerinde hobi amaçlı masa tenisi oynamaya devam ettiğini belirten Sadettin, "Bu süreçte herhangi bir profesyonel eğitim almadım. Üniversitedeki hocamla sohbetim esnasında masa tenisi oynama isteğimi belirtmiştim. Onun yönlendirmesiyle buraya geldim ve Alaattin hocamla çalışmaya başladım." dedi.

Sadettin, profesyonel olarak eğitim almaya başladıktan kısa bir süre sonra katıldığı şampiyonada Türkiye üçüncüsü olma başarısı elde ettiğini ve bu durumun motivasyonunu arttırdığını ifade etti.

Genç sporcu, elleri ve ayaklarında olan bedensel engelin kendisi için bir eksiklik olmadığını vurguladı.

Spor ve eğitimle engelleri aştığını dile getiren Sadettin, "Ellerimde ve ayaklarımda doğuştan engel var. Yüzde 83 engelim var. Bedensel engelimin bana bir etkisi yok. Hayatımı kendi başıma idame ettiriyorum. Arkadaşımla birlikte öğrenci evinde kalıyorum." diye konuştu.

Sadettin, bedensel engelli sporcuların azimle çalışarak toplum genelinde farkındalık oluşturmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu işe başlarken en iyiyi hedefledim. Bir sonraki Türkiye şampiyonasında derece elde edip milli formayı giymek istiyorum. Hedefim önce milli olmak. Basamakları tek tek çıkarak, Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılmak ve olimpiyatlarda ülkem adına yarışmak istiyorum. Bu esnada okulumu bitirip, beden eğitimi öğretmenliği yapmak istiyorum."


- Antrenör Teymur: "İnsanlara istediklerinde neleri başarabileceklerini gösteriyor"

Antrenör Alaattin Teymur ise Sadettin Yaman'ın gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Sadettin Yaman'ın ilk antrenmandan bugüne büyük gelişme kaydettiğini anlatan Teymur, "Düzgün bir eğitimle iyi bir seviyeye geldi. 6-7 aylık bir çalışmayla Türkiye Şampiyonası'nda çiftlerde üçüncü oldu. Kendisiyle çalışmalarımız devam ediyor. Hayat enerjisi çok yüksek, insanlara istediklerinde neleri başarabileceklerini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Valisi Kırbıyık'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık'ın 3 Aralık Dünya Engelliler ...
Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli ...
Bulgaristan sınırında donmak üzere bulunan göçmen yoğun bakımda
YEREL HABERLER Bulgaristan sınırında donmak üzere bulunan göçmen ...
(Görüntülü) MUHARREM İNCE &#039;BENİ YÜZÜSTÜ BIRAKTILAR&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUHARREM İNCE 'BENİ YÜZÜSTÜ ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Edirne'deki esnaf ziyaretinde CHP'ye sitem:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Edirne'deki ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de UYUMA programı tanıtıldı
YEREL HABERLER Edirne'de UYUMA programı tanıtıldı
Muharrem İnce: Esad'a mektup yazdım ama benimle görüşmedi (2)
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Esad'a mektup yazdım ama benimle ...
3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları
YEREL HABERLER 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları
(Görüntülü) MUHARREM İNCE ESAD&#039;A MEKTUP YAZDIM AMA BENİMLE GÖRÜŞMEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUHARREM İNCE ESAD'A MEKTUP YAZDIM ...
Bulgaristan sınırında donarak ölen göçmenin hipotermi geçiren kardeşinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Bulgaristan sınırında donarak ölen göçmenin hipotermi ...
Muharrem İnce: Esad'a mektup yazdım ama benimle görüşmedi
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Esad'a mektup yazdım ama benimle ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Edirne'de 6'lı Masa'yı eleştirdi:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Edirne'de 6'lı ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Valisi Kırbıyık, Roman vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, Roman vatandaşların ...
Edirne Valisi Kırbıyık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, sivil toplum kuruluşlarının ...
Bulgaristan sınırında 2 göçmenden 1'i donarak ölmüş halde bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bulgaristan sınırında 2 göçmenden 1'i donarak ölmüş ...
(Görüntülü) BULGARİSTAN SINIRINDA 2 GÖÇMENDEN 1&#039;İ DONARAK ÖLMÜŞ HALDE BULUNDU- EK GÖRÜNTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BULGARİSTAN SINIRINDA 2 GÖÇMENDEN ...
(Görüntülü) BULGARİSTAN SINIRINDA 2 GÖÇMENDEN 1&#039;İ DONARAK ÖLMÜŞ HALDE BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BULGARİSTAN SINIRINDA 2 GÖÇMENDEN ...
BULGARİSTAN SINIRINDA 2 GÖÇMENDEN 1'İ DONARAK ÖLMÜŞ HALDE BULUNDU
YEREL HABERLER BULGARİSTAN SINIRINDA 2 GÖÇMENDEN 1'İ DONARAK ÖLMÜŞ ...
Bulgaristan sınırında 2 göçmenden 1'i donarak ölmüş halde bulundu
YEREL HABERLER Bulgaristan sınırında 2 göçmenden 1'i donarak ölmüş ...
Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmenin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmenin cesedi ...
Edirne'de boş arazide bulunan kedilerin ölüm nedeni araştırılıyor
YEREL HABERLER Edirne'de boş arazide bulunan kedilerin ölüm nedeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.