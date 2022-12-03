Edirne'de 26 uyuşturucu şüphelisi hakkında işlem yapıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ve polis ekiplerince 26 uyuşturucu şüphelisi hakkında işlem yapıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.



Operasyonlarda 37,83 gram metamfetamin, 137,31 gram esrar, 9,09 gram eroin, 3 uyuşturucu hap, 17,3 gram skunk, 11,15 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.





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