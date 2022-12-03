Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında aramalar yaptı.

Keşan ilçesindeki adreste yapılan aramada 2 gram esrar, Havsa ilçesindeki adreste 7 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.





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