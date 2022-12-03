Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 60 kişi hakkında işlem yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 60 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son bir haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler neticesinde çeşitli suçlardan aranan 15'i yabancı uyruklu 60 kişi hakkında jandarma ekiplerince işlem gerçekleştirildi.

Öte yandan, askeri suçlardan aranan 43 kişi yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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