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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 60 kişi hakkında işlem yapıldı

AA

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 60 kişi hakkında işlem yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 60 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son bir haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler neticesinde çeşitli suçlardan aranan 15'i yabancı uyruklu 60 kişi hakkında jandarma ekiplerince işlem gerçekleştirildi.

Öte yandan, askeri suçlardan aranan 43 kişi yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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