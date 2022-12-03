Edirne İl Engelli Meclisi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

EDİRNE (AA) - Edirne İl Engelli Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, engellilerin sorunlarının katlanarak büyüdüğü belirtildi.

Salgın ve olağanüstü durumlarda engellilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli pek çok planlamanın ulusal ve yerel düzeyde hazır olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olağan ve olağan üstü durumlarda engeli olan bireylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alınacak tedbirler ile yapılacak işlerin planlamasında bu alanda çalışan STK'lar ile işbirliği içinde çalışılmasının önemini bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Engellilik olgusu tek bir eylem planıyla çözümlenemeyecek derecede ağır ve acil olduğundan kapsamlı, sistematik ve takvime bağlı politika ve programlar geliştirilmeli. STK'lar tüm bu sürecin içinde aktif rol almalı. Tüm iç mevzuat gözden geçirilmeli ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ile uyumlu hale getirilmeli. Türk Standartları Enstitüsü standartları güncellenmeli, standartlar belirlenirken, engeli olan bireylerin çeşitliliği (yaş, toplumsal cinsiyet, engel durumları) dikkate alınmalı."

Sistematik biçimde sürekli izleme ve değerlendirme yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Erişilebilirlik alanında yapılan her türlü çalışmanın takibi yapılmalı, cezalar etkin bir şekilde uygulanmalı ve cezalar caydırıcı olmalı. Tüm yeni yapılar evrensel tasarım ile inşa edilmeli. Toplumun her kesimi, tüm bu konularda bilinçlendirilmeli." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, engeli olan çocuk ve gençlerin eğitime eşit katılımlarının sağlanması ve eğitim kazanımlarının artırılması gerektiği belirtildi.





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