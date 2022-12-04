Keşan'da "İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" programını düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde "İlk oyum Erdoğan'a ilk oyum AK Parti'ye" programı düzenlendi.



Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ahmet Yenice Ortaokulu Sevim Yenice Kültür Salonu'nda düzenlenen programda, gençleri "x kuşağı" yada "z kuşağı" diye sınıflandırmadıklarını, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşında olduğunu hatırlattı.



Gençlerin Türkiye'nin geleceği açısından önemine değinen Aksal, " Gençlerimiz 15 Temmuz'da tarih yazdılar. Biz gençlerimizi 'x' kuşağı 'z' kuşağı diye sınıflandırmıyoruz. Cumhurbaşkanımız 'gençlerimiz bizim Teknofest kuşağımız' diyor." ifadelerini kullandı.

Osmanlı'ya bir asır başkentlik yapmış Edirne'nin hala çöp, çamur ve çukur içerisinde olduğunu vurgulayan Aksal, Edirne'ye bu görüntünün yakışmadığını söyledi.



"6'lı masanın 7'nci bir ayağı var ama ondan utanıyorlar" diyen Aksal, "Muharrem İnce, 6'lı masanın ne olduğunu Keşan'dan tüm Türkiye'ye anlattı. Bugün Kılıçdaroğlu ekonomi programlarını açıklayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Amerika'dan, Almanya'dan olan danışmanları zahmet edip Türkiye'ye bile gelmiyorlar. Biz kendi insanımıza güveniyoruz." ​​​​​​​ifadelerini kullandı.



Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, "6'lı masanın" yaptığı toplantılara dikkat çekerek, 6'lı masada gün yapar gibi toplanıp her gün birbirlerini yediklerini söyledi.



AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği günden beri hizmet siyaseti vizyonuyla çok büyük işlere imza attıklarını belirtti.



AK Parti Edirne Gençlik Kolları başkanı Burak Canbaz da geleceğe yön veren gençler olacaklarını vurguladı.











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