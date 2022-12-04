Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.