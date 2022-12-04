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EDİRNE (AA) - CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı mesajında, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli devrimlerinden bir tanesi olduğunu belirtti.

Kadınların, sosyal kültürel, eğitim, hukuk, çalışma hayatı, toplumsal yaşam ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu hatırlatan Pekcanlı, "Kadınlarımızın yerelde genelde tüm siyasi arenalarda iş dünyasında daha çok görev alma adına ısrarcı olmalarını diliyor, her zaman kendilerini destekleyeceğimi bilmelerini istiyorum Varlıkları ile ellerinin değdiği her yeri güzelleştiren yaşanılır kılan tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyor saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- Keşan "Üşüyen çocuklar rüya göremez" kampanyası başladı

Keşan Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte havaların soğuması nedeniyle "Üşüyen Çocuklar Rüya Göremez" temasıyla kışlık giysi yardım kampanyası başlattı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında ihtiyaç fazlası veya kullanılmamış sıfır bot, kazak, atkı, mont, eldiven başta olmak üzere kışlık eşya bağışları Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kabul edilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların bağışlamak istedikleri eşyaları, eski itfaiye binasındaki Keşan Belediyesi Paylaşım Mağazası'na veya 0284 714 11 85/2103 numaralı telefon üzerinden bildirecekleri adreslerinde belediye görevlilerine teslim edebilecek.

Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, vatandaşların kampanyaya verecekleri destek ile bir çocuğu sevindirebileceğini belirtti.

- Best Buddies Türkiye Keşan Eşleştirme Töreni

Keşan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Best Buddies Türkiye Keşan Eşleştirme Töreni düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Emine Sönmez, Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayşe Engin Aslanca, Bergama Güzel İşler Derneği Kurucusu Sercan Duygan, AK Parti Kadın Kolu Başkanı Nuriye Altın, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolu Başkanı Muradiye Durak Gücüyener, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, durmadan, yorulmadan, usanmadan ve tükenmede Keşan için çalıştıklarını ve bundan da mutluluk duyduklarını belirtti.

Bir yerel yönetim ve bir gönüllü hareketinin Keşan’da güçlerini birleştirdiğini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan’daki özel bireylerimiz için kollar sıvandı. Keşan Belediyesi, mevcut yerel yönetimler içinde engellilere yönelik, yıla yayılmış, somut ve örnek gösterilen, çok önemli projelere imza atan bir belediye. Vaktinizi almamak adına bunlara girmiyorum. Best Buddies International ise kendini, özel gereksinimli bireylere adamış, bire bir dostluklar ve yaşam fırsatları sunan küresel bir gönüllülük hareketi. Özel gereksinimli 200 milyon bireyin sosyal, fiziksel ve ekonomik izolasyonunu sona erdirmeye adamış muhteşem bir organizasyon. Bu organizasyonda, özel gereksinimli kardeşlerimizin, akranlarıyla anlamlı dostluklar kurmalarına, başarılı işler elde etmelerine, bağımsız yaşamalarına, kendilerini daha değerli hissetmelerine yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlikle, zihinsel ve gelişimsel engelleri olan bireyler için kapsayıcılık yönünde büyük bir adım daha atılmasından onur duyuyorum."

Saz ise eşleştirme töreninde emeği geçen herkese teşekkür ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tip etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından eşleşen öğrencilerin isimleri açıklandı ve hatıra fotoğrafı çekildi.





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