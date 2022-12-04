Keşan'da evinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

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EDİNRE (AA) - Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, kenevir tohumu, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği belirlenen 4 bin 860 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler M.A ve A.K, gözaltına alındı.





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