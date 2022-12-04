Edirne'de yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi edilecek

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin bahçesinde yaralı karaca bulundu.

Alınan bilgiye göre, bahçesinde karaca yavrusunu yaralı halde gören bir kişi durumu Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bahçeden ekipler tarafından alınan yavru karaca, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından karaca, tedavisi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi.











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