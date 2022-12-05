Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Ekiplerin denetiminde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen E.B ve Z.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.

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