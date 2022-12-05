Edirne Valisi Kırbıyık, Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kapsamında Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret ederek, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, merkezde kalan engellilerin el emeği göz nuru yaptığı resim ve el işi ürünlerden oluşan el sanatları sergisinin açılışını yaptı.

Engelli vatandaşların güzel işler başardığını aktaran Vali Kırbıyık, "Sizleri yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rehabilitasyon merkezinde kalan engelli vatandaşlarla sohbet eden Vali Kırbıyık, pasta keserek günün anısına hediyeler verdi.

Ziyarette, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'da yer aldı.



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