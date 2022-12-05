Edirne'de "Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar" paneli

İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak hayal değil! Bu yöntemler dişleri bembeyaz yapıyor, ağız sağlığını koruyor!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Edirne Temsilciliği işbirliğiyle "Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar" paneli düzenlendi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen panelin açılışında, kadınların toplumsal hayat içerisindeki yerinin önemli bir gelişmişlik göstergesi olduğunu söyledi.

Kadın kooperatiflerinin de bu gelişimde önemli bir fonksiyon icra ettiğini belirten Kırbıyık, "İlimizde 17 kadın kooperatifinin kuruluş aşamasını tamamladığını görüyoruz. 15'i şu anda halihazırda üretim süreçlerine de dahil olmuş durumdalar. Yaklaşık 200'e yakın kadınımız bu kooperatifler vasıtasıyla üretim süreçlerinin içerisinde yer alıyor. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kırbıyık, Edirne'deki kadın kooperatiflerinin henüz kuruluş ve başlangıç dönemini yaşadığını, bu süreci çok hızlı geliştiren, çok kararlı adımlar atan kooperatiflerin de olduğunu dile getirdi.

Bazı kooperatiflerin, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına pazarlayabilme yeteneğine sahip olduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Ama resmin bir diğer yüzü de var, o noktada da şunu görüyoruz. Henüz kabuğunu kıramamış, henüz üye sayısını 7'den yukarıya çıkartamamış, henüz doğru ürün seçememiş kooperatiflerimiz de var. Her işte olduğu gibi kadın kooperatifçiliğinde de sürdürülebilirlik son derece önemli. Aslında hayatımızın her aşamasında bazı kararlı çok hızlı alıyoruz. Yeterince fizibilite çalışması yapmaksızın büyük bir hevesle başlıyoruz. Karşımıza çıkan ilk güçlükte de o hevesimiz hızlıca sönüyor ve yerini yılgınlığa bırakıyor. Bu noktada önümüzdeki en önemli sorun bu gibi gözüküyor."

Kırbıyık, kadın kooperatiflerinin teknolojiyi kullanarak rekabetçi ortamda güçlü, kararlı ve sürdürülebilir adımlar atmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.

-"Kadın güçlü olursa toplum güçlü olur"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversitenin, akademik ve idari personelinin yüzde 49,73'ü kadınlardan oluşan bir üniversite olduğunu belirtti.

Kadın kooperatifçiliğinin kadınlar için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Tabakoğlu, "Güçlü kadın güçlü toplum, güçlü Türkiye. Evlatlarımızı yetiştiren anneler güçlü olursa, eğitimli olursa bu bütün topluma her alanda sirayet edecektir. Bu çalışmaları bu yüzden destekliyoruz." dedi.

Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin tüm birimleriyle kooperatifçiliğe adım atmak isteyen kadınların yanında olduğunu dile getirdi.

- "50'ye yakın kooperatifin kuruluşuna destek verdik"



KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da kadın kooperatiflerinin yaşaması ve yaygınlaşmasını önemsediklerini belirterek, temsilciliklerinin bulunduğu 53 ilde kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük ederek desteklediklerini söyledi.

Geleneksel üretim yapan kadınların, bu üretimlerle gelir elde ederek ekonomik anlamda güçlenmelerine yardımcı olduklarını belirten Gümrükçüoğlu, "Kadınların üretime katılması, onların hem kişisel mutlulukları, hem de ailelerinin güçlü ve sağlıklı olması açısından çok önemli. KADEM olarak bugüne kadar 50'ye yakın kooperatifin kuruluşuna destek verdik. Bu sayede yüzlerce kadına istihdam sağladık. Edirne'den Bayburt'a, Kocaeli'nden Mardin'e, Kırıkkale'den Isparta'ya kadar, temsilciliklerimizin bulunduğu şehirlerde açtığımız ve desteklediğimiz pek çok kadın kooperatifi var." diye konuştu.

Panelin açılışına kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kadın kooperatiflerinin üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kadın kooperatiflerinin ürünlerini sergilediği stantların gezildiği panel, açılış oturumuyla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.