Edirne'de "Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar" konuşuldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara, yabancı sermayeli zincir marketlerin Türkiye'de kooperatifçiliğin gelişmesini istemediğini öne sürdü.

Kara, Trakya Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Edirne Temsilciliği iş birliğiyle Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar" panelinin birinci oturumunda kooperatifçiliğin geleceği konulu sunum yaptı.

Prof. Dr. Kara, Türkiye'de yabancı sermayeli zincir marketlerin, ülkelerindeki kooperatiflerin mağaza zinciri olduğunu söyledi.

Bu tarz zincir marketlerin üreticiden aldıkları ürünleri pahalı sattıklarını ifade eden Kara, "Elde etmiş olduğu katma değerle tekrar limon alıyor, narenciye alıyor, yaş meyve sebze alıyor. Bunu kendi ülkesine gönderiyor. Çok zengin, alım gücü yüksek olan bu ülkeler bizim limonumuzu bedava yemiş oluyor. Ayrıca bundan para da kazanmış oluyorlar." dedi.

Kara, bu zincir marketlerin Türkiye'de kooperatiflerin gelişmesini istemediğini öne sürdü.

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Serinikli de panelde, "Kooperatifçilikte dikkat çeken alanlar ve Türkiye'de kadın kooperatifçiliği" başlıklı sunum yaptı.

Türkiye'de ilk kadın kooperatifinin, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfının katkılarıyla 2001 yılında kurulduğunu belirten Serinikli, valilikler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de kadın kooperatiflerinin kurulmasına destek olduğunu söyledi.

Kooperatiflerin kadınlara birçok avantaj sağladığını ifade eden Serinikli, "Kooperatifler, kadınlara iş ve istihdam sağlayarak, kadınların finansal kaynaklara erişimini ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamaktadır. Ayrıca bilgilerini, bireysel kapasitelerini, liderlik becerilerini, kültürlerini ve eğitim düzeylerini artırmakta, cinsiyet ayrımcılığı ortadan kaldırmaktadır." diye konuştu.

Panel, Trakya Üniversitesi doktor öğretim üyeleri Elvin Dinler Kısaçtutan ve Özgür Özdemir'in konuşmacı olarak yer aldığı 2. oturumla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.