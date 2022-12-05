Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık UTSO'yu ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) başkanlığına seçilen İsmail Akalın ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Kırbıyık, ziyarette, Uzunköprü'nün bölge ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek Akalın ve ekibine başarı diledi.
Akalın'da yaptıkları çalışmalar hakkında Kırbıyık'a bilgi vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü ile İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'da yer aldı.