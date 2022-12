Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü etkinlikleri

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, dünyada birçok ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmeden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu hakkı Türk kadınlarına verdiğine değindi.

Türk kadınının güçlü bir aklı, güçlü bir yüreği ve güçlü bir maneviyatı olduğuna vurgu yapan İba, "Türk kadınının güçlü karakteri, milli mücadelenin de lokomotifi olmuştur. İstiklal harbimizin kadın kahramanlarının her biri başlı başına bir destandır. Türk kadınına has bu milli karakter on yılların, yüzyılların birbirine eklenmesiyle oluşan büyük bir manevi mirastır. Görüyoruz ki bu miras nesilden nesle aktarılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece kadınların akın akın sokaklara çıkması ve insanüstü mücadelesi bu aktarımın bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme jakkını tanımasının 88.yıl dönümüne ulaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran İba, özellikle son dönemlerde kadınların hem çalışma hem de siyasi hayattaki yerinin arttığına dikkat çekti.

İba, AK Parti'de kadınların her daim güçlü bir şekilde yol aldığını belirterek mesajında şunları kaydetti:

"Bugün başka hiçbir partide böyle bir güç yok. AK Parti Kadın Kolları teşkilatı yurdumuzun en büyük kadın hareketlerinden birisidir. Partimizin girdiği her seçimden zaferle çıkmasında kadınların çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kadınlarımızın sadece siyasette değil, hayatın her alanında hak ettikleri seviyeye gelebilmeleri için büyük gayret gösterdik.



Hem hukuki ve idari düzenlemelerle, hem yanlış uygulamaları düzelterek kadınlarımızın yanında yer aldık. Kadını öncelikle eğitim ve iş hayatı başta olmak üzere her alanda birey olarak, onunla birlikte anne, eş, evlat sıfatlarıyla desteklemeye devam ediyoruz."

- Edirne İl Genel Meclisinde kadınlar söz aldı

Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı.

Geçmiş, toplantıda Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88'inci yıl dönümünü nedeniyle bugün Mecliste kadınları misafir ettiklerini, kadınları ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

Meclisi ziyaret eden Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerine layıksın" sözünü hatırlatarak 88 yıl önce Atatürk'ün kadına verdiği önemi vurguladı.

Kadınlar olarak 88 yıldır ülke siyasetinde yer aldıklarını anlatan Becan," Giderek ve büyüyerek gelecekte de var olacağız. Türkiye hiç bir zaman geri kalmış ülkelerde olduğu gibi kadınların yok sayıldığı, değersizleştirdiği bir yer olmayacak Biz bu gücü Atatürk devrimlerinden alıyoruz" dedi.

AK Partili İl Genel Meclis Üyesi Melek Uzgör ise kadınların Türkiye'nin kalkınmasına ve ilerlemesine büyük katkıda bulunduğunu belirtti.

CHP'li İl Genel Meclis Üyesi Çiğdem Gegeoğlu da 1934'ten bu yana 23 genel seçim yapıldığını, bugüne kadar seçilen 11 bin 385 milletvekilinden sadece 580'inin kadın olduğunu belirtti.

Gegeoğlu, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

- Anıtta tören düzenlendi

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88'inci yıl dönümünü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Edirne Kadın Dayanışması tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kadınlar anıta çelenk sundu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan Yardımcısı Kamuran Aladağ, burada yaptığı konuşmada, daha demokratik toplumlar için kadınların kendi haklarını biliyor ve kullanıyor olması gerektiğini, anca bu şekilde yetiştirilen bireylerinde temel hak ve özgürlüklerini kullanma konusunda bilinçli hareket edeceğini söyledi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.