Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde Dünya Engeliler Günü kapsamında "Keşan Engel Tanımaz" programı düzenlendi.

Keşan Belediye Başkanı ve Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu bir kafedeki programda, düzenledikleri farkındalık etkinliği ile engelli vatandaşlar, aileleri ve onların her zaman yardımına koşan gönüllüler buluştuklarını belirtti.

"Biliyoruz ki sevgi varsa engel yok" diyen Helvacıoğlu, "Özel vatandaşlarımızın engel tanımayan azmine ve inancına hayranız. Biz sizi çok ama çok seviyoruz. Engelli dostu belediye olarak Keşan'ımızı engelsiz bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz."ifadelerini kullandı.

KİSEV Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ali Kalfalar ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Helvacıoğlu, engellilerin beklentilerini dinledi.

- Engelli vatandaşlara akülü ve tekerlekli sandalye verildi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelli vatandaşları ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Helvacıoğlu ziyarette Muharrem Eriş ve Ferdi Organ’a akülü sandalye, Bahriye Gemici’ye ise tekerlekli sandalye hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, engelli vatandaşlara karşı olan sorumluluklarının bilincinde olarak çalıştıklarını belirtti.

Hayatı paylaşarak engelleri birlikte aştıklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya Engelliler Günü’nde vatandaşlarımızı ziyaret ederek, kendilerine akülü ve tekerlekli sandalyelerini ulaştırdık. Erişilebilirlik her bireyin temel hakkıdır. Tüm engelleri kaldırarak, daha erişilebilir bir şehir olmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız; özel bireylerimizin kent yaşamında kendilerini daha rahat hissedebilmesi, her türlü olanak ve hizmetten yararlanabilmesi.

Mazeretsiz hizmet etme azmi ve engelsiz bir şehir anlayışıyla yanlarında olduğumuz özel bireylerimiz ile engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) PROF. DR. KARA ZİNCİR MARKETLER KOOPERATİFÇİLİĞİN GELİŞMESİNİ İSTEMEZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) PROF. DR. KARA ZİNCİR MARKETLER ...
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü etkinlikleri
YEREL HABERLER Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. ...
Prof. Dr. Kara: Zincir marketler kooperatifçiliğin gelişmesini istemez
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kara: Zincir marketler kooperatifçiliğin ...
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık UTSO'yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık UTSO'yu ziyaret etti
Edirne'de "Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar" konuşuldu
YEREL HABERLER Edirne'de "Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve ...
Edirne'de "Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar" paneli
YEREL HABERLER Edirne'de "Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve ...
Bakan Muş: Kapıkule'de 442,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bakan Muş: Kapıkule'de 442,7 kilo uyuşturucu ele ...
Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi ...
Edirne Valisi Kırbıyık, Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, Uzunköprü Bakım ...
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ...
Edirne'de yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi edilecek
YEREL HABERLER Edirne'de yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi ...
Keşan'da evinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Keşan'da evinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi ...
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Keşan'da "İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" programını düzenlendi
YEREL HABERLER Keşan'da "İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" ...
(Görüntülü) AK PARTİ&#039;Lİ AKSAL YERLİ VE MİLLİ OLMASI GEREKEN KILIÇDAROĞLU&#039;NUN DANIŞMANLARI AMERİKA VE ALMANYA&#039;DAN
YEREL HABERLER (Görüntülü) AK PARTİ'Lİ AKSAL YERLİ VE MİLLİ ...
AK Parti'li Aksal: Yerli ve milli olması gereken Kılıçdaroğlu'nun danışmanları Amerika ve Almanya'dan
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal: Yerli ve milli olması gereken ...
AK Parti'li Aksal: Yerli ve milli olması gereken Kılıçdaroğlu'nun danışmanları Amerika ve Almanya'dan
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal: Yerli ve milli olması gereken ...
AK Parti'li Aksal: Yerli ve milli olması gereken Kılıçdaroğlu'nun danışmanları Amerika ve Almanya'dan
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal: Yerli ve milli olması gereken ...
AK Parti'li Aksal: Yerli ve milli olması gereken Kılıçdaroğlu'nun danışmanları Amerika ve Almanya'dan
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal: Yerli ve milli olması gereken ...
AK Parti'li Aksal: Yerli ve milli olması gereken Kılıçdaroğlu'nun danışmanları Amerika ve Almanya'dan
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal: Yerli ve milli olması gereken ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.