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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde Dünya Engeliler Günü kapsamında "Keşan Engel Tanımaz" programı düzenlendi.

Keşan Belediye Başkanı ve Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu bir kafedeki programda, düzenledikleri farkındalık etkinliği ile engelli vatandaşlar, aileleri ve onların her zaman yardımına koşan gönüllüler buluştuklarını belirtti.

"Biliyoruz ki sevgi varsa engel yok" diyen Helvacıoğlu, "Özel vatandaşlarımızın engel tanımayan azmine ve inancına hayranız. Biz sizi çok ama çok seviyoruz. Engelli dostu belediye olarak Keşan'ımızı engelsiz bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz."ifadelerini kullandı.

KİSEV Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ali Kalfalar ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Helvacıoğlu, engellilerin beklentilerini dinledi.

- Engelli vatandaşlara akülü ve tekerlekli sandalye verildi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelli vatandaşları ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Helvacıoğlu ziyarette Muharrem Eriş ve Ferdi Organ’a akülü sandalye, Bahriye Gemici’ye ise tekerlekli sandalye hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, engelli vatandaşlara karşı olan sorumluluklarının bilincinde olarak çalıştıklarını belirtti.

Hayatı paylaşarak engelleri birlikte aştıklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:



"Dünya Engelliler Günü’nde vatandaşlarımızı ziyaret ederek, kendilerine akülü ve tekerlekli sandalyelerini ulaştırdık. Erişilebilirlik her bireyin temel hakkıdır. Tüm engelleri kaldırarak, daha erişilebilir bir şehir olmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız; özel bireylerimizin kent yaşamında kendilerini daha rahat hissedebilmesi, her türlü olanak ve hizmetten yararlanabilmesi.



Mazeretsiz hizmet etme azmi ve engelsiz bir şehir anlayışıyla yanlarında olduğumuz özel bireylerimiz ile engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz."





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