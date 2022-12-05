"Anadolu Uygarlıklarından İzler" sergisi sanatseverlerle buluştu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Anadolu Uygarlıklarından İzler Anadolu'da Projesi kapsamında 62 eser Devecihan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Anadolu’nun kültürel dokusunun oluşmasına katkı sağlayan tarihi mirasın sanat yoluyla aktarılmasının amaçlandığı proje kapsamında Anadolu Uygarlıklarının sanat eserlerinden ilham alınarak 62 sanatçı tarafından oluşturulan sergi ziyarete açıldı.

Edirne Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen serginin koordinatörlüğünü Siret Uyanık ve Meral Öztürk üstlendi.

Uyanık, serginin açılışında yaptığı konuşmada projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de kültürel miras zenginliğinin etkinlikler ile bir kez daha hatırlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.



Sergide, Türk sanatçılar tarafından resim, heykel ve seramik alanlarında üretilmiş 62 eser yer aldı.



Sergiye öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Anadolu Uygarlıklarından İzler Anadolu’da sergisi ise 30 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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