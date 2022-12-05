Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yarandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yarandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sabuni Mahallesi'nde, seyir halindeki bir otomobilden, aralarında husumet olduğu belirtilen kişilerin içinde bulunduğu diğer otomobile ateş açıldı.

Daha sonra her iki otomobil de olay yerinden uzaklaştı.

Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları bir esnafın dükkanı ile park halinde bulunan bir otomobile isabet etti. Elinden yaralanan bir şüpheli ise Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin takibi sonrası 3 şüpheli kısa sürede yakalandı.

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