Edirne'de gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler T.G. ve E.G'nin Dilaverbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 120 paket sigara, 22 kutu puro, 19 paket pipo tütünü, 63 kutu makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 sigara dolum makinesi ve 7,5 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheliler T.G. ve E.G. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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