Vali Kırbıyık başkanlığında kaymakamlarla değerlendirme toplantısı yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, ilçelerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği "Kaymakamlar Değerlendirme Toplantısı" Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte yapılan toplantıda ilçelerdeki yatırım çalışmaları ve projeler görüşüldü.
Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Kırbıyık, her ilçenin kendine özgü durumları olduğunu belirtti.
Kırbıyık, vatandaşların dile getirdiği taleplerin yerine getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için kamu, kurum ve kuruluşlarınca gerekli hassasiyet ve gayretin gösterilmesinin önemine vurgu yaptı.
Toplantıya, Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin, Ali Uysal, Eyyüp Batuhan Ciğerci ve kaymakamlar katıldı.