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EDİRNE (AA) - Türkiye Arena Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebek ve 400 metre karışık stillerde şampiyon olan Beyza Işık, olimpiyatlara katılarak ülkesine madalya kazandırmayı hedefliyor.

Çalışmalarını Edirne'de sürdüren 13 yaşındaki Beyza, AA muhabirine, su korkusunu yenmek için ailesinin desteğiyle 7 yaşında Edirne Yüzme Eğitim Merkezi Spor Kulübünde çalışmalara başladığını söyledi.

Edirne Yüzme Eğitim Merkezi'nden sezon başında Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olduğunu belirten Işık, yeni kulübünde de başarılı olmak için çok çalıştığını ifade etti.

Geçen hafta sonu İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Beyza, şunları kaydetti:

"200 metre kelebek stilde 2.24.04'lük derecemle, 400 metre karışık stilde de 5.06.87'lik derecemle birinci oldum. Benim için çok keyifli bir yarış oldu. Fenerbahçe Kulübü adına yüzdüğüm ilk büyük yarışta Türkiye şampiyonu olmak gurur verici bir şey. Bu, 200 metrede 3'üncü Türkiye şampiyonluğum. Olimpiyatlara katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göklere çıkarmak istiyorum."





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