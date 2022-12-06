Kahve kokusu karışan tiyatro gösterileriyle seyirci karşısına çıkıyorlar

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EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - İzmirli iki genç, Edirne'de açtıkları "tiyatro kafe" ile hem girişimciliklerini ortaya koydu hem de tiyatro yapma hayallerini gerçekleştirdi.

İzmir'de "sahne tozu yutan" iki arkadaşın yolları, Edirne'de de kesişti. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi 26 yaşındaki Umut Pala ile 27 yaşındaki Sinan Karahasanoğlu, memleketlerindeki sanat yolculuklarını farklı bir boyuta taşıyarak hem işletecekleri hem de sanatlarını icra edecekleri bir mekan açmaya karar verdi.

Gençler, ailelerinin desteğiyle Kocasinan Mahallesi'nde kiraladıkları bir apartmanın giriş katını, bir bölümü kafe diğer bölümü 50 koltuklu bir tiyatro salonu olacak şekilde dizayn etti.

Pala ve Karahasanoğlu, tezgah arkasında, mutfakta mesai yaptıkları kafede, haftada 2 gün kahve bedeli karşılığı doğaçlama ya da senaryolu tiyatro oyunu sergilemeye başladılar.

Kısa sürede sanatseverlerin dikkatini çeken kentin ilk özel tiyatrosu, kahve kokusu karışan "Çatkapı Tiyatro" gösterileriyle beğeni toplamaya başladı. İzleyiciler, oyunları kafeden aldıkları kahve karşılığında izleyebiliyor.

- "Hem komedi hem dram sahneliyoruz"

Tiyatro kafenin kurucularından Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Umut Pala, AA muhabirine, Edirne'nin ilk özel tiyatrosunu kurdukları için mutlu olduklarını söyledi.

İyi ve uyumlu bir ekibe sahip olduklarını belirten Pala, "Hem eğitimler veriyoruz hem de haftanın 2 günü kapalı gişe oyunlar oynuyoruz. 50 kişilik çok güzel bir oda tiyatromuz, yan tarafında da kafemiz var, 'kahve bilet günleri' şeklinde oynuyoruz oyunlarımızı. Hem öğrenciye hem de kültür sanat faaliyetleriyle ilgilenen Edirnelilere hitap etmeye çalışıyoruz. Hem komedi hem dram oyunlar sahneliyoruz." diye konuştu.

Kafe tiyatronun ortaklarından Sinan Karahasanoğlu da Edirne'de özel tiyatronun öncüsü olmanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tiyatronun sahne müdürü Burhan Erdoğan ise kafeye gelen müşterilere kaliteli kahve sunduklarını, cuma ve pazar akşamları kahvelerini alan tiyatroseverlerin oyunları zevkle izlediğini belirtti.

- Oyunlar ilgi görüyor

Edirneli eczacı Çetin Türken, kentte bugüne kadar özel bir tiyatro olmamasının büyük eksiklik olduğunu, bunun giderildiğini söyledi.

Özel bir tiyatronun açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Türken, "Tiyatro ihtiyacımızı gideremiyorduk, İstanbul'a gitmek zorunda kalıyorduk. Gençlerimizin programı çok iyi oldu. Onları destekliyoruz ve oyunları çok güzel. Çok başarılı görüyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz." dedi.

Gülün Türken de tiyatroyu sevdiklerini ve her hafta sonu oyunlara gelmeyi planladıklarını belirtti.

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