Trakya'da "Silindir Operasyonu" kapsamında 11 şüpheli yakalandı

EDİRNE (AA) - Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan "Silindir Operasyonu" kapsamında Trakya'da 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Edirne ve Kırklareli emniyet müdürlükleri ekipleri 11 adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda O.K, K.K, U.K, Ö.Ç, Y.E.S, B.E, E.A, A.A, S.A, S.Ö. ve Ö.M. yakalandı.



Bu kişilere ait evlerdeki aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek , 2 kuru sıkı tabanca, elektro şok cihazı, 330 fişek, senet, 2 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.



