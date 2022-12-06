Edirne'de engelli öğrenciler unutulan Osmanlı geleneği "Helva sohbetleri"ni canlandırdı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de, özel eğitim gören engelli öğrenciler Osmanlı'nın eğlence geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği yaptı.

Edirne Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi öğrencileri okullarında düzenlenen programda kazanda temsili olarak helva pişirdi.

Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler maniler okudu, oyunlar oynayıp müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinliğe katılan Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, müdür yardımcıları ve veliler, öğrencilerin eğlencesine alkışlarla eşlik etti.

İlgiyle izlenen etkinliğin bitiminde katılımcılara helva ikram edildi.

Etkinliğin sonunda Kırbıyık'a, öğrenciler tarafından hazırlanan Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.

Güzel bir etkinliğin sahnelendiğini belirten Kırbıyık, "Burada yapılan her şey çok değerli. Etkinliği izlerken içeride duygu seli yaşadık. Yapılanlar çok güzeldi. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı da sevginin olduğu yerde tüm engellerin kalktığını ifade etti.

- Helva Sohbetleri geleneğine dair

Tarihi kayıtlara göre sarayda başlayan "Helva sohbetleri" geleneği zamanla halk arasında da yayıldı.

Edirne'de helva sohbetleri kışın en soğuk günlerini tarif eden "hamsin günleri" ile "erbain günleri"nin arasında kalan günlerde yani kış mevsiminde cuma günleri konaklarda gerçekleştirilirdi.

Sanat, edebiyat, şiirin konuşulduğu gecelerde misafirlere helva ikram edilirdi. Fincan, yüksük, buğday, tezgah oyunu gibi oyunlar oynanırdı.

Helva sohbetleri sıra usulü gerçekleştirildiği gibi masrafa ortak olunan müşterek olarak da düzenlenirdi.

Unutulmaya yüz tutan bu gelenek önceki yıllarda kamu kurumlarınca düzenlenen programlarla canlandırılmaya çalışılmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.