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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Kılınçer, "10. Özbekistan Travmatologlar ve Ortopedistler Kongresi"ne konuşmacı olarak katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Sağlık Bakanlığı tarafından başkent Taşkent'te "10. Özbekistan Travmatologlar ve Ortopedistler Kongresi" düzenlendi.

Prof. Dr. Kılınçer, kongrede davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Kılınçer, kongreye "Osteoporotik Omurga Kırıklarında Vertebral Güçlendirme Tedavisinin Endikasyon ve Zamanlaması" başlıklı bildirisi ile katkı sağladı.

- Trakya'daki tümülüsler konuşuldu

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen konferansta Trakya'daki tümülüsler konuşuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ahmet Yaraş’ın moderatörlüğünde yapılan Trakya'da Arkeoloji konferans dizisinin 25'incisi Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Zeki Mete Aksan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Çevrim içi gerçekleştirilen konferansta Aksan, Türkiye'de tümülüslere önce definecilerin müdahale ettiğini, müze uzmanlarının definecilerden arta kalanlara ancak bakabildiğini belirterek, Trakya tümülüsleriyle ilgili daha çok bilimsel çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti.

Konferansta 1930'lu yıllarda yapılan kazılara dair yeniden değerlendirme yapılırken, konferansta adı geçen pek çok tümülüsün uzun yıllar taş ocağı olarak kullanıldığı için bugün yerinde olmaması nedeniyle en küçük belgelemenin bile ne kadar önemli olduğu vurgulandı.

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