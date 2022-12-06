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EDİRNE (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca Edirne'nin Havsa ilçesindeki "Trakya'nın en büyük hayvan pazarı" modern hale getirilecek.



Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, aralık ayı 2. birleşimin yaptığı konuşmada, Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın Trakya'nın en büyük hayvan pazarı olduğunu söyledi.

Pazarın yenileneceğini belirten Geçmiş, "Havsa Belediyesi yapılacak pazarın plan ve projelerini meclise gönderdi. Canlı hayvan pazarı şehrin dışına kurulacak. Dükkanlar ve sosyal alanların yer alacağı canlı hayvan pazarı modern bir yapıda olacak. Bu konuyla ilgili meclisimizden Tarım ve Hayvancılık ile Araştırma İnceleme komisyonları çalışmalar yapacak." dedi.

- "Pazar bölgenin bir markası ve önemli bir değeri"

Havsa Belediyesi tarafından yeni hayvan pazarıyla ilgili proje hazırlandı.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın yetiştiricilere ciddi katkılar sağladığını belirtti.

Pazarın bölgenin bir markası ve önemli bir değeri olduğunu dile getiren Balkan, şunları kaydetti:

"Modern bir alana kurulacak pazarımızda vatandaşlarımız rahat bir ortamda alışverişini yapabilecek. Valiliğimiz ve özel idaremizin destekleriyle yeni bir projeye imza attık.

İlçemizin girişinde 14 bin metrekarelik yeni bir arsa temin ettik. Yeni modern bir hayvan pazarımızı bölgemize kazandıracağız. Bu sayede modern hayvan pazarımızda hayvan sayısında artış olacak ve bunun da ülke hayvancığına pozitif katma değer sağlayacağını düşünüyoruz."

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