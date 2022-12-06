AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Menzilahir Mahallesi'ni ziyaret etti

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Menzilahir Mahallesi'ni ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, "Gönül Gönüle Edirne" sloganıyla başlatılan buluşmalar kapsamında partilerinin Menzilahir Mahalle Başkanı Salih Odavişta'nın ev sahipliğinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

İba, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Menzilahir Mahallesi sakinlerinin dertlerini ve sıkıntılarını dinlediklerini belirterek, imkanlar dahilinde hazırlanan projelerle mahallelere hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Vazifelerinin, vatandaşların dilek ve taleplerini bizzat kendi ağızlarından duyup, ilgili kurumlara iletmek olduğunu dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Hemşerilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Edirne'mizi kalkındırmak, daha yaşanılabilir bir hale kavuşturmak istiyoruz. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette mahallenin çocuklarından Osman'ın, 'Beni Tayyip Baba ile görüştürür müsünüz?, ben onu çok seviyorum' şeklinde talebi oldu. Ben de kendisine, 'Sayın Cumhurbaşkanımız da sizleri çok seviyor. Hele sizin gibi geleceğimiz olan çocuklarımızı çok seviyor. O da senin bu sözlerini duysaydı eminim çok çok mutlu olurdu. Kendilerinin ilk Edirne ziyaretinde sizi bir araya getireceğim inşallah.' şeklinde yanıt verdim."

Ziyarette Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve il yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

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