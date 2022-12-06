Keşan'da kullanmadığı oyuncağı getirenler "Suşa ile Kiki" adlı tiyatro oyununu ücretsiz izleyecek

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kullanmadığı oyuncağı getirenler İstanbul Devlet Tiyatrosunca sahnelenecek Suşa ile Kiki adlı oyunu ücretsiz izleyecek.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan Kahyaoğlu'nun yazdığı, Sevinç Erol'un yönettiği ve Merve Şeyma Zengin ile Refiye Genç'in oynadığı Suşa ile Kiki, 10 Aralık Cumartesi günü Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu 13.00'te tiyatro severlerle buluşacak.

Kullanmadığı oyuncakları getirenler tiyatroyu ücretsiz izleyebilecek.

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