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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de asayiş

AA

Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

A.C.U. idaresindeki 22 ACK 594 plakalı motosiklet, Abdi İpekçi Caddesi'nde karşı yönden gelen A.C. idaresindeki 39 DZ 304 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 acil sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

- Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de üzerinde uyuşturucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Umurbey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişinin üzerini aradı. Ekipler B.G'nin üzerinde 7,29 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili B.G. gözaltına alındı.

- Evindeki elektronik eşyalar çalındı

Keşan ilçesinde evinden eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan Z.F. evine gelindiğinde elektronik eşyaların yerinde olmadığını gördü.

Z.F, olayla ilgili polise başvurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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