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EDİRNE (AA) - Keşan İdman Yurdu Kulübü yöneticileri, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirtti.

Kulübün başkanı Taner Karatepe ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Helvacıoğlu, "Keşan'ı sporda en iyi şekilde temsil eden kulüp ve sporcularımıza desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Karatepe, belediye başkanına adının yazılı olduğu forma hediye etti.

- Süloğlu Kaymakamlığı'nda halk günü görüşmeleri yapıldı

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, halk günü görüşmeleri kapsamında vatandaşları makamında ağırladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini tek tek dinleyerek not eden Kaya, taleplerin kamu kurumları tarafından en kısa sürede yerine getirileceğini belirtti.

Görüşmelerde, Süloğlu Yazı İşleri Müdürü Kemal Dinler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Senem Koç da hazır bulundu.

- Keşan'da kadın girişimciler Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti

Keşan ilçesinde kadın girişimciler Kadın Hakları Günü dolayısıyla Keşan Nüfus Müdürü Hatice Uğurlu'yu ziyaret etti.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, ziyarette kadınların iş yaşamında yer almasına ilişkin projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Günay, TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu üyesi Ayser Saygı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Nergül Engin ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Sorumlusu Burcu Avcu da ziyarette yer aldı.

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