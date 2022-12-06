Edirne'de bir kargo şubesinde 81 bin makaron ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kargo şubesinde bir kısmı içi tütün doldurulmuş 81 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir kargo şubesinde arama yaptı.

Aramada, yurda yasa dışı yollardan girdiği değerlendirilen 21 bin içi tütün doldurulmuş, 60 bini boş olmak üzere 81 bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.





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