Edirneli tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda madalya için yarışacak

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EDİRNE (AA) - Tekvando Edirne İl Temsilcisi Yasin Nas, Edirneli sporcuların Isparta'da düzenlenecek Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda madalya için yarışacağını söyledi.

Nas, AA muhabirine, şampiyonanın 15-18 Aralık'ta Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini belirtti.

Edirne'de tekvando sporunun geliştiğini ifade eden Nas, sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını dile getirdi.

Şampiyonaya katılacak sporculara başarı dileyen Nas, şunları kaydetti:

"Şampiyonada Edirne'den kulüplerimiz de yer alacak. Türkiye'nin en iyi sporcularının katılacağı şampiyonanın büyük heyecanla geçmesini bekliyoruz. Yılın son turnuvasında kentimizi temsil edecek sporcuların hedefi kürsüye çıkıp madalyalar kazanmak. Sporcularımız açısından başarılı bir turnuva geçeceğine inancımız tam."

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