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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında aileler ziyaret ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Kader ve Emre Oduz çiftinin kızları Hayalsu ile Merve ve Eray Yıldız'ın kızları Ada İlay'ın hediyelerini ailelerine teslim etti.

- Keşan'da klarnet kursu açılacak

Keşan Belediyesi Sanat Merkezi'nde klarnet kursu açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, kursa internet üzerinden başvuru yapılabileceği belirtildi.

9 yaş ve üzeri kişilerin klarnet kursuna "https://molisa.co/site/kesanbsm/preregister" adresinden QR kodu ile kayıt yaptıracağı aktarılan açıklamada, kursun başlama tarihinin belediye tarafından duyurulacağı kaydedildi.

- İnşaat sektörü temsilcilerinden belediyeye ziyaret

Keşan TSO İnşaatçılar Komitesi üyeleri, Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin inşaat ve yapı sektörünün istek ve beklentilerini karşılayacak adımlar atmayı sürdürdüğü belirtildi.

İnşaat temsilcileriyle verimli bir toplantı gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "İmar ve ruhsat, iskan, yapı izin belgesi, proje dosyalarının teslimi, inşaatlarda asansör ve su bağlantı durumlarıyla ilgili detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. İşbirliği, düzen ve uyum içerisinde Keşan'ımızın yapısal gelişimi için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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