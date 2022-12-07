Edirne'de halk eğitim merkezlerinde bu yıl 4 bin 89 kurs açıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde 4 bin 89 kurs açıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçe ile 8 ilçede açılan 4 bin 89 kursa 87 bin 996 kursiyerin başvurduğu ifade edildi.

Kursiyerlerden 55 bin 519'inin mezun olarak belge aldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Halk Eğitimi Merkezleri ülkemizdeki her yaş, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyindeki vatandaşlarımıza onların ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurslar düzenleyen yaygın eğitim kurumlarımızdır. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimiz genelinde de kurslarımız vatandaşlarımıza her alanda hizmet vermeye devam ediyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurslar açtıklarını belirtti.

Arpacı, kursların okuma-yazma, yabancı dil, müzik, sanat, spor halk oyunları, gastronomi, sağlık gibi birçok alanda vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımız Edirne ve ilçelerimizde bulunan kendisine en yakın halk eğitim merkezine bizzat giderek ya da internet veya telefondan ulaşarak kendisine en uygun kursa başvurabilir. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu yıl uygulamaya aldığı Köy Yaşam Merkezleri ile Halk Eğitimi Merkezlerinin ulaşılabilirlik alanını daha da genişleterek köylerimizde de kurslar açmaya başladı ve halk eğitimi kapsamında ulaşılamayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar bu genişlemenin devam edecek."

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