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EDİRNE (AA) - AK Parti İpsala Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Çağatay İder atandı.

İder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve yöneticilere teşekkür etti.

İder, AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş'u da ziyaret etti. Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getiren İlkdoğmuş, İder'e görevinde başarılar diledi.

- İpsala'da hazineye ait çeltik arazileri kiralandı

İpsala İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, mülkiyeti hazineye ait 867 bin 409 metre kare çeltik arazisinin kiralama ihalesi yapıldı.

Belediye Düğün Salonu'nda yapılan ihale sonunda 27 parça çeltik arazisi üreticiler tarafından dekarı 500 lira ile 7 bin lira arasında alıcı bulurken, 6 parça araziye alıcı çıkmadı.

- İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, her hafta uygulamaya koyduğu esnaf ziyaretlerini bu hafta da sürdürdü.

Bayraktar, her hafta perşembe günleri, İpsala vaizi Hamza Pala ve Rabia Kadıoğlu, imam Savaş Filiz ile esnafları ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde esnaf ve halkla sohbet eden Bayraktar, ziyaret sonunda Diyanet İşleri Başkanlığının dergisini esnafa hediye ediyor.

- İpsala'da İYİ Parti yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor

İYİ Parti İpsala İlçe Başkanı Gülçin Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ile İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı makamında ziyaret etti.

Gürkan, misafirperverliği nedeniyle Kaymakam Sevgili'ye teşekkür etti.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ise ziyarette göreve yeni seçilen Gürkan ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.



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