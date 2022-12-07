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Edirne'de arazi toplulaştırmaları değerlendirme toplantısı yapıldı

AA

Edirne'de arazi toplulaştırmaları değerlendirme toplantısı yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki arazi toplulaştırmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi Şube Müdürü Ömer Yılmaz, yapılan çalışmaları anlattı.

Toplantıda yer teslimleri, yol güzergah çalışmaları, kanal ve kanalet çalışmaları, iş bitirilme oranı, tescil çalışmaları, sınır düzeltmeleri ve askı süreci ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Vali Kırbıyık, ilçe ve köy ziyaretlerinde arazi toplulaştırmalarına ilişkin hususların kendilerine iletilen konuların başında geldiğini belirtti.

Arazi toplulaştırmasının, yörenin ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir iş olduğunu dile getiren Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Bu süreci doğru şekilde yönetebilirsek, sonuçları da çok hayırlı olur. Bu eksiklikleri, aksaklıkları el birliğiyle gidereceğiz. Bu konuda DSİ'ye düşen görevler var. Buranın personel açısından takviyeye ihtiyacı var. Ödeneklerinin arttırılması gerekiyor, bu ölçekteki işlerin bu ödenekle yürütülmesi zor. O noktada sağ olsunlar hem Genel Müdürümüz hem Daire Başkanımız gerekli sözleri sizlerin huzurunda belirttiler. Yine Bölge Müdürlüğünün yapacağı çok önemli işler var. Birincisi, doğru iletişimi, doğru bilgilendirmeyi sağlayabilmek. Süreç içerisinde de bu iletişim kanallarını sürekli açık tutmak gerekiyor. Sizlerle ve vatandaşlarımızla sürekli sahada olmak zorundayız."

Kırbıyık, muhtarla iletişiminin sürekli şekilde sağlanabilmesi için dijital iletişim grubu oluşturmanın faydalı olacağını belirtti.

Eksiklik ve aksaklıkların hep birlikte giderileceğini ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Ben şundan eminim ki bu çok hayırlı ve faydalı bir iş. Edirne'nin en önemli vasfı biliyorsunuz ki tarım şehri olması. Türkiye'de kişi başına tarımsal hasılada ikinci sırada Edirne. Büyük ihtimal 2023'de birinci sıraya yükseleceğiz. Biz tarımsal hasılada kişi başına düşen, en yüksek geliri elde eden şehirlerden bir tanesiyiz. Önceliğimiz tarımsal üretimdeki verimlilik artışının devam ettirilmesi. Çünkü arazilerimizin tamamı ekilebiliyor. Artık bu şehirde tarımsal anlamda yapılabilen işler belli. Daha sonra tarım arazilerinin arttırılmasını sağlayacağız. İkinci bir ürünle ilgili çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ürün çeşitliliğini sağlayarak, nitelikli ürün artışını sağlayacak yeni tohumlar yeni ürünler denenecek. Hep birlikte tarımsal hasılamızı arttırmanın peşinde olacağız."

Toplantıya DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, DSİ Genel Müdürlüğü Toplulaştırma Daire Başkanı Sinan Demirbaş, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, yüklenici firma yetkilileri ve köy muhtarları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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