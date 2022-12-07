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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında "Belediye Su Kardeşliği" protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde "Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlikte, Edirne Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında "Belediye Su Kardeşliği" protokolü imzalandı.

Protokolü Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik imzaladı.

Protokol kapsamında her iki belediye de su kayıplarının azaltılması ile ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaşarak, bu konuda önlemler alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu konudaki işbirliğini çok önemsediklerini belirterek, su tasarrufunun sağlanması, kayıp ve kaçak ile mücadele konularındaki çalışmaları taviz vermeden yürüteceklerini ve halkı bu konuda bilgilendireceklerini ifade etti.

- Uzunköprü'de Engelsiz Yaşam Evi ve Kadın Faaliyet Evi açıldı

Uzunköprü Belediyesince Engelsiz Yaşam Evi ve Kadın Faaliyet Evi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi'nde faaliyete geçen Engelsiz Yaşam Evi ve Kadın Faaliyet Evi törenle açıldı.

Tesisin, özel gereksinime ihtiyaç duyan tüm bireylere ve kadınlara hizmet vereceğini belirten Belediye Başkanı Özlem Becan, Uzunköprü'ye yeni bir hizmet kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Açılış sonrası Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında Dünya Kadın Hakları Günü ve Dünya Türk Kahvesi Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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