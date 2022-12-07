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EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesine bağlı Hasanpınar köyünde, bazı evlerin köy yerleşik alanının dışında kalmasıyla ilgili Edirne İl Genel Meclisi Araştırma İnceleme Komisyonunca çalışma yapılacağı belirtildi.

Edirne İl Genel Meclisinin aralık ayı 3. birleşiminde Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın Hasanpınar köyüne ilişkin meclise gönderdiği yazı okundu.

Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, toplantıda yaptığı konuşmada, 2000 yılında yapılan imar planı değişikliğinde Hasanpınar köyünde 15 evin köy yerleşik alanının dışında kaldığını söyledi.

Geçmiş, Hasanpınar köyünde bir mağduriyetin yaşandığını belirtti.



Geçmiş, konuyla ilgili Edirne İl Genel Meclisi Araştırma İnceleme Komisyonunun çalışma yapacağını kaydetti.

- TEKKOOP evde kuskus üretecek kadınlar arıyor

Keşan ilçesinde faaliyette bulunan Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi (TEKKOOP) evde kuskus üretecek kadınlar arıyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin destekleriyle kurulan kooperatifin kısa zamanda başarılı çalışmalara imza attığı belirtildi.

TEKKOOP'un ülke çapında ulusal marketlere satış yapan bir potansiyele kavuştuğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kooperatif bu potansiyelini daha da geliştirecek evde kuskus üretecek kadınlar arıyor. Belirlenen standartlar ile kuskus yapma tecrübesine sahip kadınları aralarına bekleyen TEKKOOP hem üreten kadınları destekliyor hem de ulusal marketlerden gelen yoğun talepleri karşılayarak bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor."





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