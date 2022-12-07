Milletvekili Aksal'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin açıklama

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sağlık Bakanlığının 2023 yılı sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden bu yana sağlık alanında önemli yatarımlar yaptığını belirtti.

Büyük yatırımlar ve projelerle teknoloji ve bilimin öncülüğünde modernize ettikleri insan merkezli bir sağlık sistemi oluşturduklarını belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 2023 yılı sözleşmeli personel kadroları ile de hedeflerimiz doğrultusunda hızla ilerleyeceğiz. 2023 yılı başında ülkemizde hekim eksiği yaşayan bölgelerimizin ihtiyacını karşılamak, daha fazla uzman tabip hizmeti vermek ve üst düzey bir sağlık hizmeti sunmak adına 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

27 bin sözleşmeli sağlık personelinin 23 bin 585 uzman doktor, 3 bin 224 doktor olmak üzere diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri kadroları oluşturacak. Tüm hastalarımıza acil şifalar dileklerimle; sağlık personellerimize ve milletimize hayırlı olsun."

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