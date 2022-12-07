Edirne'de havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de havaya pompalı tüfekle ateş eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde havaya pompalı tüfekle ateş eden 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin yanında bulunan 2 pompalı tüfek ve fişeklere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.