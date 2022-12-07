Edirne'de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılında "100. Yıl Anıtı" yapılacak

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında "100. Yıl Anıtı" yapılacağını bildirdi.

Edirne Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı Gürkan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

Toplantıda anıtın yapılmasını içeren gündeme ilişkin 11 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Gürkan, Türk milletinin, Cumhuriyet'i muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefine her gün dolu dizgin yürümeye devam ettiğini belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında Edirne'ye 100. Yıl Anıtı'nın çok yakışacağını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Gerçekten de muhteşem bir yüzyıl. Türk milleti Cumhuriyet çatısı altında eşit ve özgür bireyler olmayı yaşadı, öğrendi. Cumhuriyetimizin 100. yılında, gelecek nesillerin gururla ve onurla hatırlayacağı Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı yaptırılmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili bir jüri oluşturmak, bir fikir projesi yarışması düzenlemek ve ardından yapımını tamamlayarak, 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında hep beraber açılışını yapmak isteriz. Tıpkı Kurtuluşunun 100. Yıl Anıtı’nda olduğu gibi."

Gürkan, bununla ilgili, yer seçimi ve projelerin değerlendirilmesinin uzman kişilerin yaptığı incelemeler sonrası belli olacağını söyledi.

Edirne Belediyesi tarafından Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılı kapsamında da Hıdırbağlık Yolu Sokak üzerine 550 metrekarelik alana, üzerinde özgürlüğü ve bağımsızlığı temsil eden kadın ve bayrak heykeli, meşaleli genç figürü ve kurtuluş mücadelesini anlatan rölyeflerin yer aldığı Kurtuluş Anıtı 25 Kasım'da törenle açılmıştı.

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