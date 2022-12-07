Edirne'de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılında "100. Yıl Anıtı" yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılında "100. Yıl Anıtı" yapılacak

AA

Edirne'de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılında "100. Yıl Anıtı" yapılacak

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında "100. Yıl Anıtı" yapılacağını bildirdi.

Edirne Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı Gürkan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

Toplantıda anıtın yapılmasını içeren gündeme ilişkin 11 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Gürkan, Türk milletinin, Cumhuriyet'i muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefine her gün dolu dizgin yürümeye devam ettiğini belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında Edirne'ye 100. Yıl Anıtı'nın çok yakışacağını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Gerçekten de muhteşem bir yüzyıl. Türk milleti Cumhuriyet çatısı altında eşit ve özgür bireyler olmayı yaşadı, öğrendi. Cumhuriyetimizin 100. yılında, gelecek nesillerin gururla ve onurla hatırlayacağı Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı yaptırılmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili bir jüri oluşturmak, bir fikir projesi yarışması düzenlemek ve ardından yapımını tamamlayarak, 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında hep beraber açılışını yapmak isteriz. Tıpkı Kurtuluşunun 100. Yıl Anıtı’nda olduğu gibi."

Gürkan, bununla ilgili, yer seçimi ve projelerin değerlendirilmesinin uzman kişilerin yaptığı incelemeler sonrası belli olacağını söyledi.

Edirne Belediyesi tarafından Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılı kapsamında da Hıdırbağlık Yolu Sokak üzerine 550 metrekarelik alana, üzerinde özgürlüğü ve bağımsızlığı temsil eden kadın ve bayrak heykeli, meşaleli genç figürü ve kurtuluş mücadelesini anlatan rölyeflerin yer aldığı Kurtuluş Anıtı 25 Kasım'da törenle açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı
Milletvekili Aksal'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Milletvekili Aksal'dan sözleşmeli sağlık personeli ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Küresel iklim değişikliğinin kitlesel göç hareketlerini artıracağı tahmin ediliyor
YEREL HABERLER Küresel iklim değişikliğinin kitlesel göç ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de arazi toplulaştırmaları değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de arazi toplulaştırmaları değerlendirme ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
(Görüntülü)PARA ÜSTÜYLE OYNADIKLARI &#039;KAZI KAZAN&#039;DAN 1 MİLYON LİRA KAZANDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)PARA ÜSTÜYLE OYNADIKLARI 'KAZI ...
Para üstüyle oynadıkları 'Kazı Kazan'dan 1 milyon lira kazandılar
YEREL HABERLER Para üstüyle oynadıkları 'Kazı Kazan'dan 1 milyon ...
Sözde "hobi bitki yetiştiriciliği" adı altında kenevir yetiştiriciliğini anlatan internet sitesi takibe alındı
YEREL HABERLER Sözde "hobi bitki yetiştiriciliği" adı altında ...
Edirne'de halk eğitim merkezlerinde bu yıl 4 bin 89 kurs açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de halk eğitim merkezlerinde bu yıl 4 bin 89 ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirneli tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda madalya için yarışacak
YEREL HABERLER Edirneli tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda ...
Edirne'de bir kargo şubesinde 81 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir kargo şubesinde 81 bin makaron ele ...
Kargo şubesindeki pakette 100 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargo şubesindeki pakette 100 bin liralık kaçak ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Keşan'da kullanmadığı oyuncağı getirenler "Suşa ile Kiki" adlı tiyatro oyununu ücretsiz izleyecek
YEREL HABERLER Keşan'da kullanmadığı oyuncağı getirenler "Suşa ile ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Menzilahir Mahallesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Menzilahir ...
"Trakya'nın en büyük hayvan pazarı" modern hale getirilecek
YEREL HABERLER "Trakya'nın en büyük hayvan pazarı" modern hale ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne´de organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne´de organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.